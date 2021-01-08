Главным тренером женского футбольного клуба «Краснодар» назначен Гамаль Бабаев

Гамаль Бабаев назначен главным тренером женского футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на несколько источников.

По его данным, Бабаева уже представили игрокам команды. Источник также рассказал, что руководство клуба рассматривало несколько кандидатов, включая Александра Григоряна, который известен по успешной работе с женскими футбольными клубами «Лада» и «Звезда-2005».

«Однако было принято решение о назначении Бабаева, который ранее работал в системе клуба», – прокомментировал собеседник издания.

Гамаль Бабаев родился в 1978 году. С 2011 года работал в штабе молодежной команды «Анжи», с 2018 года стал главным тренером ФК «Анжи-2», затем, с июля 2018 года также возглавлял команду «Анжи УЕФА U19». Ушел в отставку в феврале 2019 года.

Женский футбольный клуб «Краснодар» основан в феврале 2020 года. 1 августа 2020 года состоялся первый официальный матч команды в рамках Суперлиги. В настоящее время «горожанки» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 14 набранных очков.

Алексей Белянин