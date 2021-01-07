Энергетическое ведомство Дании подтвердило достройку «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство получило график достройки трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны. Регулятор сообщил, что прокладка труб будет возобновлена 15 января. В декабре ту же дату начала работ называло агентство по мореплаванию.

«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока-2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года»,— цитируют «РИА Новости» главу пресс-службы энергетического регулятора Туре Фалбе-Ханссона.

Накануне российский трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в экономическую зону Дании. Отметим, что в сообщении морского регулятора назывался второй трубоукладчик, допущенный к работам,— «Фортуна».

Подробнее — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».