Тиньков потерял контроль в TCS Group после конвертации голосующих акций

Акции TCS Group класса B, принадлежащие трастам семьи бизнесмена Олега Тинькова Rigi Trust и Bernina Trust, с 7 января конвертируются в акции класса A, объявила компания на сайте Лондонской фондовой бирже. Тем самым доля голосующих акций господина Тинькова в TCS Group снизилась с 84% до 35%.

Акции класса A дают один голос, акции класса B — десять. Господин Тиньков обосновал конвертацию акций желанием соблюдать интересы инвесторов. «Теперь каждая акция имеет равное право голоса, и все интересы акционеров становятся согласованней»,— приводятся слова Олега Тинькова в сообщении TCS Group. Он отметил, что компания работает над следующими этапами плана корпоративного управления, которые будут представлены в ближайшие месяцы.

Месяцем ранее доля господина Тинькова в TCS Group сократилась на 5%. Основатель Тинькофф-банка продал глобальные депозитарные расписки на сумму $325 млн. По его словам, до $200 млн из них планируется потратить на создание фонда семьи Тиньковых по борьбе с раком крови.

Подробнее — в материале “Ъ” «Олег Тиньков продал 5% TCS Group».