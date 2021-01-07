В Анапе и Геленджике ожидают усиление ветра до 20 метров в секунду

Синоптики прогнозируют в ближайшие двое суток усиление ветра на участке Анапа – Геленджик. Об этом говорится в сообщении Краснодарского гидрометцентра.

Ветер может усилиться до 15-20 м/с. В целом на Черноморском побережье также будет ветрено: ожидается ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 12-17 градусов.

В целом в Краснодарском крае будет облачная погода, с прояснениями. Местами осадки, преимущественно в виде дождя, 9 января в отдельных районах возможен сильный дождь. Ветер южный и юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов, днем 7-12 градусов, на Азовском побережье 5-10 градусов, 9 января местами до 17 градусов.

Алексей Белянин