В Москве до конца праздников ожидаются аномальные морозы

На следующей неделе в Москву придут морозы, сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура воздуха днем упадет до –17°C, ночью — до –27°C.

«Самое интересное начинается со следующей недели, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс, температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким, и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы»,— сказал господин Тишковец.

Синоптик добавил, что подобных морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. «Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами»,— уточнил он. Резкое похолодание в столице наступит уже в понедельник, 11 января.