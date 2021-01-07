Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 87 млн

Более 87 млн 186 тыс. жителей планеты заразились коронавирусом COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За сутки выявлено более 735 тыс. новых заразившихся. Число летальных исходов достигло 1 млн 883 тыс.

Лидерами по числу случаев заражения остаются США (21,3 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (7,9 млн) и Россия (3,2 млн). Всего случаи заражения зарегистированы в 191 стране.

Наибольшее число смертей зафиксировано в США (361 тыс.), Бразилии (198 тыс.), Индии (150 тыс.) и Мексике (129 тыс.). Россия находится на восьмом месте: в стране умерло почти 60 тыс. заразившихся.

Третью неделю подряд во всем мире регистрируется более 4 млн новых заразившихся за семь дней. Число новых летальных исходов за последнюю неделю выросло на 3% и составило 76 тыс. Массовая вакцинация от коронавируса началась в мире в конце декабря 2020 года.

О борьбе с вирусом — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».