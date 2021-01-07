В Камчатском крае на Вилючинском водопаде на туристов обрушился лед

В Камчатском крае на Вилючинском водопаде на группу туристов обрушился лед, сообщает МЧС России. Очевидцы происшествия рассказали ТАСС, что пострадать могли шесть человек. Источник «Интерфакса» заявил, что один человек погиб, двое (включая ребенка) находятся в крайне тяжелом состоянии и еще двое остаются под завалами. Камчатское управление Следственного комитета России начало проверку.

«Поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся под завалом. В район происшествия вылетел вертолет МИ-8 МЧС России, на его борту находятся спасатели»,— сообщили в МЧС.

По словам очевидцев, самостоятельно из-под завалов смогли выбраться четверо. «По предварительным данным, от обрушения глыбы пострадали шесть человек, четверо смогли выбраться из-под завалов, один человек погиб и один находится в тяжелом состоянии»,— рассказали собеседники ТАСС.

Источник «Интерфакс» сообщает о двух тяжело раненных. «Один человек извлечен без признаков жизни, еще двое, включая ребенка, в крайне тяжелом состоянии»,— заявил собеседник агентства, отметив, что подо льдом остаются двое.