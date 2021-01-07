Пелоси сообщила о планах утвердить победу Байдена вечером

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что члены Конгресса намерены возобновить совместное заседание сегодня вечером, чтобы подтвердить победу избранного президента Джо Байдена. По словам госпожи Пелоси, это заседание продолжится, как только Капитолий будет «очищен для использования». Источник CNN утверждает, что заседание может возобновиться в 20:00 по Вашингтону (4:00 мск).

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«После консультаций с лидером Хойером (лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер.— “Ъ”) и Клиберном (координатор фракции демократов в палате Представителей Джеймс Клиберн.— “Ъ”), а также после звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту (Майку Пенсу.— “Ъ”), мы решили, что должны продолжить сегодня вечером в Капитолии, как только он будет разрешен для использования. Лидер Хойер отправит больше указаний позже сегодня»,— цитирует CNN обращение госпожи Пелоси к коллегам.

Ранее из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США. В Конгрессе в этот день должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. Господин Трамп результаты выборов не признает и заявляет о фальсификациях. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов.