Дипломатам США на фоне протестов запретили писать посты в соцсетях

Госдепартамент США временно запретил американским дипломатам, работающим в посольствах разных стран, делать какие-либо посты в социальных сетях, передает CNN со ссылкой на три дипломатических источника.

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Такой шаг предпринимается только во время террористической атаки и крупного стихийного бедствия, отмечает телеканал. По информации CNN, запрет связан с многочисленными запросами о протестах в здании Капитолия в Вашингтоне, на которые послы не могут ответить.

Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. На фоне протестов сенаторы прервали заседание. Конгрессменов эвакуировали на военную базу. В настоящий момент здание Конгресса США полностью очищено от демонстрантов.