В Башкирии создана рабочая группа для выяснения причин повышения платы за отопление

В правительстве Башкирии по поручению главы республики Радия Хабирова сформирована межведомственная рабочая группа, которой поручено разобраться в причинах повышения платы за отопление в декабре 2020 года. Об этом сообщил в соцсетях вице-премьер, министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. В состав рабочей группы вошли представители администрации главы республики, министерства ЖКХ, госкомитета по жилищному и строительному надзору, госкомитета по тарифам и администрации Уфы.

Жители республики обратились с жалобами в январе, когда получили квитанции, в которых суммы значительно превышали начисления предыдущих месяцев. В отдельных случаях увеличение составило до 50%. Основная доля обращений пришлась на ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС).

Рабочая группа должна проверить начисления и предложить меры оперативного контроля за платежами. Главам администраций муниципалитетов поручено проанализировать работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Ранее в БашРТС объяснили повышение платы за отопление низкой температурой воздуха. «Декабрь оказался холоднее на 8 градусов, чем ноябрь: средняя температура составила -12,4 и -4,1 градусов Цельсия, соответственно. Это означает, что расход тепловой энергии в каждом доме увеличился», — говорится в сообщении компании.

Влада Шипилова