Лукашенко назвал Путина другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина своим другом.

«Да, я его считаю своим другом»,— сказал он в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде. Фрагменты беседы был опубликован в Telegram-канале ведущей.

Господин Лукашенко также прокомментировал отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я зла не держу на Володю Зеленского, но с колена я бы с ним не здоровался»,— сказал он.

Александр Лукашенко рассказал о возможном развитии сотрудничества с США: «Мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения».

В этом интервью президент Белоруссии также заявил, что их с Владимиром Путиным «намертво загнали» в одну команду на политической арене. напомнил, что в хоккей они также играют в одной команде. «Путин не играет со мной в разных (командах.— “Ъ”)»,— уточнил он.

В октябре президент Белоруссии заявил, что он и Владимир Путин договорились всегда быть надежной опорой друг другу. По словам господина Лукашенко, сейчас других друзей у Белоруссии и России нет.

Подробнее о президентстве Александра Лукашенко после выборов — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».