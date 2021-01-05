Лукашенко: нас с Путиным загнали в одну команду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что их с российским президентом Владимиром Путиным «намертво загнали» в одну команду на политической арене.

«Нас загнали уже намертво в одну команду»,— сказал господин Лукашенко в программе «Действующие лица». Анонс программы был показан на телеканале «Россия 1».

Александр Лукашенко напомнил, что в хоккей они также играют в одной команде. «Путин не играет со мной в разных (командах.— “Ъ”)»,— уточнил он.

В октябре президент Белоруссии заявил, что он и Владимир Путин договорились всегда быть надежной опорой друг другу. По словам господина Лукашенко, сейчас других друзей у Белоруссии и России нет.

Подробнее о президентстве Александра Лукашенко после выборов — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».