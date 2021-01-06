Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в зону достройки «Северного потока-2»

Российский трубоукладчик «Академик Черский», ведущий работы по укладке газопровода «Северный поток-2», прибыл в исключительную экономическую зону Дании, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic. До этого судно почти месяц находилось неподалеку от Калининграда.

В декабре 2020 года «Академик Черский» покинул зону достройки «Северного потока-2» и начал проводить маневры, похожие на укладку труб, в российских водах. Позднее датское агентство по мореплаванию сообщило, что трубоукладчик «Фортуна» может начать прокладку двух ниток «Северного потока-2» с 15 января. О разрешениях на участие «Академика Черского» в работах не сообщалось.

«Академик Черский» и «Фортуна» получили разрешение на проведение работ с 5 декабря. Ранее работы по достройке последнего участка «Северного потока-2» вели трубоукладчики швейцарской компании Allseas. Компания отозвала свои корабли из-за рисков попасть под санкции США.

Подробнее о движении российских кораблей — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».