Белгородский митрополит опасается, что крематорий может стать «коммерческим проектом»

Церковь не выступает против строительства крематориев, но того, как «эту возможность власть употребит». Об этом во время прямого эфира заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. «Я боюсь не технологий, а использования власти. Ведь из крематория у нас могут запросто сделать коммерческий проект, когда земля под погребение будет стоить колоссальных денег, а кремация будет стоить в три-четыре раза меньше. У нас часто так бывает, что благие дела оборачиваются совершенно невероятными извращениями, когда многое становится неполезным», — пояснил глава митрополии.

По словам митрополита Иоанна, строительство крематория, с одной стороны, — неизбежность. Но в то же время в регионе достаточно земли для погребения по православной традиции. «Когда начинают рассуждать, что это занимает километры земли, а ее можно было использовать под строительство — это безнравственная позиция. Сколько земли принадлежит региону — это наш колоссальный актив, неужели в нем не найдется небольшого места для кладбища?» — рассказал владыка. По его мнению, при решении вопроса погребения «надо исходить из воли людей, которые покидают этот мир»: «Если человек решил, что будет кремирован, он излагает свою волю, обязательно при жизни, здравом уме и, желательно, в присутствии нотариуса или адвоката. Вот где проявляется свобода воли».

О возобновлении проекта по строительству крематория в Белгороде стало известно в конце 2020 года. Под объект уже зарезервирована земля на Юго-Западном кладбище. Строительство может начаться в 2022 году, имя инвестора в мэрии не раскрывают. Мэр Белгорода Юрий Галдун 24 декабря в прямом эфире отметили, что из 12 кладбищ в городе работает только Юго-Западное, и оно заполнится через четыре года. Вопрос строительства крематория уже поднимался в 2015 году. Проект был отложен на неопределенный срок — в том числе из-за того, что против выступил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Александр Прытков