Число умерших от коронавируса в России превысило 59 тысяч

В России за сутки от коронавируса умерли 518 человек. Это на 7,47% больше, чем днем ранее (482). Общее число смертей достигло 59 506.

Регионы с наибольшим числом смертей от коронавируса:

Москва — 75 (всего — 11 582);

Санкт-Петербург — 73 (8077);

Московская область — 22 (2985);

Ростовская область — 21 (2147);

Нижегородская область — 18 (1728).

За последние сутки в России выявлено 24 246 случаев заражения коронавирусом. Это на 3,83% больше, чем днем ранее (23 351). Рекорд по числу новых больных был зафиксирован 24 декабря — 29 935 человек. Общее число зараженных в стране достигло 3 284 384.

Регионы с наибольшим числом заразившихся коронавирусом:

Москва — 4842 (833 412);

Санкт-Петербург — 3649 (260 656);

Московская область — 1131 (162 382);

Нижегородская область — 405 (72 190);

Свердловская область — 392 (60 584).

За все время выздоровели 2 662 668 пациентов, за последние сутки — 22 632. Под медицинским наблюдением остаются 652 тыс. человек. За все время проведено 92 млн тестов (+217 тыс. за сутки).

Число зараженных в мире превышает 85,6 млн. Умерли 1,85 млн пациентов. Россия находится на четвертом месте по числу зараженных — после США (20,8 млн), Индии (10,4 млн) и Бразилии (7,7 млн). Россия занимает восьмое место по числу смертей от коронавируса.

О борьбе с COVID-19 в России в 2020 году — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».