Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Бывший губернатор Камчатской области Владимир Бирюков умер в возрасте 87 лет, сообщило законодательное собрание региона. Господин Бирюков возглавлял регион с 1991 по 2000 год.

«Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки»,— сказал председатель регионального парламента Валерий Раенко.

Владимир Бирюков родился 19 октября 1933 года в Астрахани. С 1977 по 1978 год был вторым секретарь Камчатского областного комитета КПСС, в 1979 году — председателем Камчатского облисполкома. В 1991 году был избран губернатором области. В 200 году заявил об отказе от участия в очередных губернаторских выборах. В 2004 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Камчатской области».