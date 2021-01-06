Церемония Grammy перенесена на март

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 63-я церемония вручения музыкальной премии Grammy перенесена на неопределенный период, сообщил Rolling Stone со ссылкой на источники. Позднее перенос премии подтвердили организаторы. Церемония должна была состояться 31 января.

«После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашим ведущим и артистами, которые должны были появиться на церемонии, мы переносим трансляцию 63-й ежегодной премии Grammy на воскресенье, 14 марта 2021 года»,— говорится в сообщении премии.

Традиционно церемония вручения Grammy проходит в Лос-Анджелесе. Номинанты премии стали известны в конце ноября 2020 года. Среди музыкантов, получивших наибольшее число номинаций,— певицы Бейонсе, Тейлор Свифт, Дуа Липы и рэпер Родди Рич.

О номинациях — в материале “Ъ” «Русские вмешались в Grammy».