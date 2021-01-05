Путин и Меркель обсудили совместное производство вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сотрудничество во время пандемии и совместное производство вакцины. Еще одной темой телефонных переговоров стало урегулирование конфликта на востоке Украины.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран»,— говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что лидеры стран обменялись поздравлениями в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

В сообщении Кремля не говорится, кто инициировал телефонные переговоры. На сайте правительства Германии не сообщается об общении лидеров двух стран.

В Еросоюзе вакцинация стартовала в конце декабря 2020 года. Пока одобрено применение вакцины Pfizer/BioNTech. 19 декабря министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко о готовности производить российскую вакцину от коронавируса.

О вакцинации в Европе — в материале “Ъ” «От прививки станет всем светлей».