Российские лыжники заняли первые пять мест в гонке на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе лыжной многодневки Tour de Ski. Он преодолел дистанцию в итальянском Тоблахе за 32 минуты 49,6 секунды. Россияне заняли пять первых мест в гонке.

После Большунова к финишу пришел Денис Спицов (+8,3 сек.), третьим стал Иван Якимушкин (+13,9), четвертым — Алексей Червоткин (+19,2), пятым — Артем Мальцев (+21,8).

Россиянин Евгений Белов стал седьмым (+27,6), Андрей Мельниченко — восьмым (+29,2), Александр Терентьев — 15, Илья Семиков — 23, Глеб Ретивых — 51.

Ранее Александр Большунов победил в гонке преследования свободным стилем и гонку с общего старта на 15 км. Он действующий победитель Tour de Ski.