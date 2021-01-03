Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире. Он показал результат 32 мин. 11,1 сек.

Вторым стал его соотечественник Артем Мальцев (+53,7 с). Третий результат показал француз Морис Манифика (+1.07,0).

Следующий этап гонки пройдет в итальянском Тоблахе 5 января.

Большунов — действующий победитель «Тур де Ски». Он также является победителем Кубка мира сезона-2019/20.

О его успехах читайте в публикации “Ъ” «Александр Большунов уходит в отрыв».