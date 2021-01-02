Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии

Россиянин Александр Большунов победил в гонке с общего старта на 15 км в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в швейцарском городе Валь-Мюстаир. Он завершил гонку с результатом 34 мин. 9,8 сек. Вторым стал швейцарец Дарио Колонья (+23,5 сек), третьим пришел россиянин Иван Якимушкин (+25,3).

Россияне Евгений Белов и Алексей Червоткин, также претендовавшие на медали в гонке, на последнем круге столкнулись друг с другом и упали. Шедший за ними Иван Якимушкин вылетел за пределы трассы, пытаясь избежать столкновения. Алексей Червоткин в итоге стал седьмым (+42,6), Евгений Белов — девятым (+47,2).

Большунов — действующий победитель «Тур де Ски». Он также является победителем Кубка мира сезона-2019/2020. Накануне он занял второе место в спринте.

Об успехах Большунова — в материале “Ъ” «Александр Большунов уходит в отрыв».