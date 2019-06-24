Новый корпус НИИ скорой помощи им. Джанелидзе построят концу 2021 года

В июле во Фрунзенском районе Петербурга начнется строительство нового корпуса НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Корпус с паркингом будут возведены за 3,4 млрд руб. Работы предполагается закончить к концу 2021 года, сообщает «Фонтанка.ру».

Корпус высотой до четырех этажей появится в западной части территории больницы, ближе к Белградской улице. В нем разместятся операционный блок, палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), экспресс-лаборатории и учебные комнаты. Новый корпус будет соединятся с основным зданием института переходом.

Паркинг будет подземным и рассчитан на 64 машиноместа.

Работы выполнит ООО «БалтИнвестСтрой».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на финансирование строительства нового здания для НИИ им. Джанелидзе в адресную инвестиционную программу Смольного собирались включить 100 млн руб.