Великобритания выделила £4,6 млрд на поддержку бизнеса

Власти Великобритании выделили дополнительные 4,6 млрд ($6,2 млрд) на поддержку предприятий, которые пострадают из-за карантина, сообщило Министерство финансов. Общенациональный карантин в Великобритании ввели с 5 января из-за распространения нового штамма коронавируса. С начала пандемии в стране заболели более 2,7 млн человек, умерли свыше 75,5 тыс.

Предприятия из сферы ритейла, общественного питания, развлечений и гостиничного бизнеса, пострадавшие из-за карантина, получат разовую выплату до 9 тыс. ($12,2 тыс.). По оценкам правительства, на такую поддержку смогут рассчитывать около 600 тыс. компаний. Кроме того, власти выделят 594 млн ($806 млн) муниципалитетам на поддержку предприятий из других отраслей, также пострадавших из-за ограничений на фоне пандемии.

Минфин Великобритании направит средства на помощь компаниям Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Шотландия получит 375 млн ($509 млн), Уэльс — 227 млн ($308 млн), Северная Ирландия — 127 млн ($172 млн).

«Это поможет предприятиям пройти через трудности в предстоящие месяцы. Кроме того, с помощью таких мер компании смогут сохранить рабочие места, а их сотрудники — вернуться к своим обязанностям сразу после снятия ограничений»,— сказал министр финансов Риши Сунак.

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С 5 января в Великобритании закрыты школы, людям разрешено выходить из дома только за покупками или чтобы позаниматься спортом. Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что новая мутация COVID-19 более заразна и распространяется с большой скоростью. По его словам, начать отменять ограничения можно будет к середине февраля.