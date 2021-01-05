Иран допускает обогащение урана выше 20%

Иранские власти рассматривают вопрос об обогащении урана на уровне выше 20%, заявили в Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Накануне Иран запустил процесс обогащения урана до 20% на своем ядерном объекте в Фордо. По условиям ядерной сделки 2015 года, Иран может обогащать уран до уровня не более 3,67%. В ООН призвали Тегеран не нарушать достигнутые договоренности.

Как пояснили в ОАЭИ, принятый Ираном в декабре закон под названием «Стратегические действия по отмене санкций» подразумевает возможность повышения уровня, до которого можно обогащать уран. «В первом пункте закона указывается на (обогащение урана.— “Ъ”) на уровне выше 20% в случае необходимости. Мы этот вопрос рассматриваем. Возможности и потенциал у нас есть»,— сообщил официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что 20-процентный уран применяется для производства радиоактивных препаратов, а также в качестве топлива для исследовательского реактора в Тегеране. Пока у Ирана нет экстренной необходимости в дополнительных запасах урана, однако, как считает господин Камальванди, «почему бы не накопить?».

ООН призвало Иран соблюдать условия ядерной сделки и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). «Мы ясно дали понять, что считаем, что всем сторонам следует соблюдать СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), и мы также призываем Иран соблюдать условия СВПД и сотрудничать с МАГАТЭ»,— сказал на брифинге зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.

Закон, предполагающий повышение уровня обогащения урана, был принят иранскими властями в ответ на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Ученый погиб в конце ноября: его бронированная машина попала под обстрел, мужчина умер в больнице. Иран обвинил в убийстве Израиль.

Подробнее о ситуации с ядерной сделкой — в материале “Ъ” «Осторожно, сделка расширяется».