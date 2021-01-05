В Югре подтвердили 218 новых случаев коронавируса

В Югре за минувшие сутки подтвердили 218 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб округа. Больше всего новых заболевших в Сургуте (50), Нижневартовске(36), Нягани (22). Общее число заболевших на 5 января достигло 42 415, из них 38 716 человек выздоровели.

За прошедшие сутки также подтвердили пять летальных случаев от коронавируса. С начала пандемии в округе скончались 562 человека. На сегодняшний день состояние 106 пациентов оценивается как тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.