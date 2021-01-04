Приставы сообщили о росте числа производств по долгам

Число исполнительных производств по долгам россиян за последние четыре года выросло почти на четверть. В 2020 году их было около 104 млн, сообщил замначальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

«В рамках выполнения задачи по осуществлению принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц ФССП в течение ряда лет фиксируется тенденция роста количества поступающих исполнительных документов и общего количества находящихся на исполнении исполнительных производств: в 2016 году — 80,9 млн, в 2017 году — 86,2 млн, в 2018 году — 87,6 млн, в 2019 году — 102,9 млн, за 11 месяцев 2020 года — 103,8 млн»,— сказал господин Желудков «РИА Новости».

По его словам, наибольшее количество исполнительных производств приходится на Москву, Подмосковье и Краснодарский край.

В декабре 2020 года ФССП сообщила, что более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов. Чаще всего им запрещают уезжать из страны из-за долгов по кредитам, алиментам и коммунальным платежам.