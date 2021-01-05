В США поток авиапассажиров снизился на 60% в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в американских аэропортах было зафиксировано на 61% меньше пассажиров, чем годом ранее, сообщила администрация транспортной безопасности США (TSA). В ведомстве ожидают, что объемы перевозок будут оставаться «значительно ниже» докризисных уровней на протяжении большей части 2021 года.

По данным TSA, из-за существенного падения пассажиропотока в 2020 году предполетный контроль в американских аэропортах прошли 324 млн пассажиров. За 2019 год проверку в аэропортах страны прошли 824 млн человек.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) ранее ухудшила прогноз убытка авиакомпаний по итогам 2020 года до $118,5 млрд. В IАТА ожидают, что внутренний рынок США восстановится быстрее, чем предполагалось. Напомним, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году упал на 46%.

О прогнозе IATA читайте в материале “Ъ” «Авиакомпании затягивают ремни».