Год забытых границ

Консалтинговая компания Henley & Partners уже больше 15 лет публикует совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта индекс паспортов мира. Но впервые рейтинг сам по себе не имеет особого значения. Пандемия COVID-19 привела к тому, что большинство соглашений о безвизовом режиме не работает.

Согласно новой версии индекса паспортов, мировое лидерство по количеству стран, доступных гражданам для безвизового посещения, по-прежнему удерживает Япония. Ее паспорт находится на первой строчке рейтинга уже третий год то в гордом одиночестве, то в компании паспорта Сингапура. По сравнению же с прошлым годом неизменна осталась вся первая тройка индекса: Япония (191 безвизовое направление), Сингапур (190), а также Южная Корея и Германия (по 189).

Авторы исследования отмечают, что за последнее десятилетие наметился очевидный тренд — лидерство постепенно переходит от европейских стран, традиционно пользующихся преимуществом Шенгенского соглашения, к странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

В первой десятке индекса также оказались Новая Зеландия (7-е место, 185 направлений) и Австралия (8; 184).

Однако все эти цифры не имеют особого значения в эпоху пандемии, когда границы большинства стран до сих пор на замке. И тут, как отмечается в исследовании, преимущество будет также на стороне азиатских стран, которые одними из первых начали открывать границы. Того же вряд ли стоит ожидать в ближайшее время, например, от США или Великобритании, где властям пока не удается остановить распространение коронавируса. На бумаге обе страны занимают седьмую строчку индекса, имея по 185 соглашений о безвизовом режиме для своих граждан. Однако на практике американцы могут посетить без визы менее 75 направлений, а британцы — менее 70.

Туриндустрия наверняка захочет поскорее забыть прошлый год. Он оказался фактически выброшенным из жизни авиакомпаний, отелей и туристических фирм. Также за год не было заключено значимых соглашений о безвизовом режиме. Единственным ярким исключением стало соглашение между Израилем и ОАЭ на фоне общей нормализации отношений израильского государства с арабскими странами. К слову, паспорт ОАЭ за время существования индекса Henley & Partners проделал внушительный путь наверх с более чем скромного 62 места в 2006 году, когда гражданам ОАЭ были доступны лишь 35 направлений для посещения без визы, до нынешнего 16 места. По итогам 2020 года у эмиратского паспорта в активе уже 173 безвизовых направления.

Мест для безвизового посещения у россиян по сравнению с началом 2020 года убавилось. Вместо 118 стран и территорий стало 116.

Среди потерь, например, безвизовый доступ в Албанию, который просуществовал всего лишь полгода. Но более значительные потери соседей по рейтингу позволили России подняться на одну строчку — теперь российский паспорт замыкает топ-50 в индексе.

Кирилл Сарханянц