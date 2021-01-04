Новак надеется на рост спроса на нефть в 2021 году

Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду, что в 2021 году спрос на нефть будет восстанавливаться. Об этом он сообщил в ходе заседания Организации стран—экспортеров нефти и государств, в нее не входящих (ОПЕК+), на котором планируется принять решение по уровню добычи на февраль. Ранее комитет ОПЕК+ не дал по этому вопросу никаких рекомендаций.

«Надеемся, что в 2021 году мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации населения, которая происходит уже во многих странах»,— сказал господин Новак (цитата по «РИА Новости»).

«И, конечно, надеемся, что мы постепенно будем с вами, используя разные механизмы, инструменты, которые уже себя зарекомендовали, принимать правильные решения, направленные и на стабилизацию рынка, и на восстановление добычи»,— заявил российский вице-премьер.

Ранее сообщалось, что большая часть стран ОПЕК+ склоняется к тому, что в феврале не нужно увеличивать добычу нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки. Об этом ТАСС сказал источник, участвующий в переговорах. При этом собеседник агентства отметил, что у России на этот счет другая позиция.

ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть перед началом 2021 года. Мировой спрос на нефть в следующем году оценивается в 95,89 млн баррелей в сутки.