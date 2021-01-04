СМИ: комитет ОПЕК+ не вынес рекомендацию по добыче на февраль

Заседание мониторингового комитета Организации стран—экспортеров нефти и государств, в нее не входящих (ОПЕК+), завершилось, оно длилось два часа. Рекомендацию по уровням добычи нефти на февраль министры комитета не вынесли, сообщили российские информагентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в ОПЕК.

«Закончилось без рекомендации»,— сказал один из источников ТАСС. Другие источники сообщили, что обсуждение вопроса продолжится на министерской встрече ОПЕК+ в полном составе, которая проходит также в понедельник.

Ранее сообщалось, что большая часть стран ОПЕК+ склоняется к тому, что в феврале не нужно увеличивать добычу нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах. При этом собеседник агентства отметил, что у России на этот счет другая позиция.

ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть перед началом 2021 года. Так, мировой спрос на нефть в следующем году оценивается в 95,89 млн баррелей в сутки.

Напомним, с мая действует соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до августа и на 7,7 млн — до конца 2020 года. Страны ОПЕК+ 3 декабря договорились о повышении нефтедобычи с 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки, из которых 125 тыс. приходится на долю России.