МИД отреагировал на слова Помпео о России картиной с отступлением Наполеона

Российский МИД прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о жестком курсе в отношении РФ. Ранее тот заявил, что администрация президента Дональда Трампа проводила самую жесткую политику в отношении Москвы.

Министерство в ответ разместило в Twitter изображение картины Адольфа Нортена «Отступление Наполеона». «Вам туда»,— говорится в сообщении МИДа.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения между Россией и США идут «от плохого к худшему». По словам господина Рябкова, при новой администрации в Белом доме, которая официально приступит к работе 20 января будущего года, в отношениях с Вашингтоном Москва должна будет перейти к двухтрековому подходу.

О новой модели российско-американских отношений читайте в публикации “Ъ” «Отморозная война».