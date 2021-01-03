Помпео: администрация Трампа проводила самую жесткую политику в отношении России

Администрация Дональда Трампа за время работы включила в санкционные списки больше 365 физических и юридических лиц из России, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе»,— написал он в Twitter.

«Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты»,— добавил госсекретарь.

Ранее заместитель глава МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения между Россией и США идут «от плохого к худшему». По словам Сергея Рябкова, при новой администрации в Белом доме, которая официально приступит к работе 20 января будущего года, в отношениях с Вашингтоном Москва должна будет перейти к двухтрековому подходу.

О новой модели российско-американских отношений читайте в материале “Ъ” «Отморозная война».