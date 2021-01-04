Бывший начальник колонии в Пермском крае покончил жизнь самоубийством

Бывший начальник колонии ИК-2 ГУФСИН по Пермскому краю (также известной как «Белый лебедь») Ашот Саркисян вчера, 3 января, был найден мертвым в Перми. По информации местных Telegram-каналов, господин Саркисян покончил с собой после ДТП. Он был обнаружен в своем личном автомобиле с пистолетом в руках. Сейчас по данному факту правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Авария, после которой Ашот Саркисян покончил жизнь самоубийством, произошла вчера в 15:15. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, господин Саркисян ехал за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200 по второстепенной дороге и на перекрестке столкнулся с Ford Focus. В результате аварии пострадала пассажирка «форда». В настоящий момент женщина находится на амбулаторном лечении.

Ашот Саркисян работал в системе исполнения наказаний с 70-х годов, «Белый лебедь» возглавил в 2002 году. Колония отличается одним из самых жестких режимов в системе исправительных учреждений, с конца 1990-х годов здесь содержатся осужденные на пожизненное заключение. В 2019 году сын Ашота Саркисяна Эдгар Саркисян, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела Следственного комитета РФ по Пермскому району, был осужден к семи годам лишения свободы за покушение на посредничество во взяточничестве.

Екатерина Артемова, Пермь