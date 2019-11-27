В Перми бывший замначальника отдела СКР получил семь лет за причастность к взятке

Дзержинский суд Перми признал бывшего первого замначальника отдела Следственного комитета России (СКР) по Пермскому району Эдгара Саркисяна виновным в покушении на посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии строгого режима, штрафу в размере 9 млн руб. и лишению специального звания майора юстиции.

Как установило следствие и суд, летом 2018 года первый замначальника отдела СКР по Пермскому району Эдгар Саркисян решил поучаствовать в конфликте между несколькими бизнесменами. Интересы одной из них представлял бывший сотрудник прокуратуры Василий Белкин. Ему Эдгар Саркисян и предложил помочь с решением вопроса о возбуждении дела в отношении контрагента, попросив за это 9 млн руб. для передачи сотрудникам полиции. Бывший прокурор сообщил о противоправном предложении в ФСБ и в дальнейшем действовал под контролем оперативников.

В августе 2018 года Эдгар Саркисян был арестован и провел в СИЗО два месяца, позже меру пресечения ему изменили на домашний арест. Вину в предъявленном обвинении он не признал и намерен обжаловать приговор суда.

Константин Стерледев, Пермь