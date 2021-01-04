В Польше предотвратили теракт против мусульман с помощью ядовитых веществ

Двое мужчин находятся под следствием по обвинению в планировании нападения с применением взрывчатых веществ и химикатов с целью «предотвратить исламизацию Польши» и «истребить» мусульман, сообщает The first News. Нападение должно было быть совершено, по всей видимости, на «конкретный религиозный объект исламского сообщества», предположительно мечеть, сказал Станислав Зарын, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб. Обоим подозреваемым предъявлены обвинения государственной прокуратурой в Щецине на северо-западе Польши.

Их арест и задержание провели после расследования Агентства внутренней безопасности Польши. «Обвиняемые также планировали применить против определенных людей ядовитые вещества»,— сказал господин Зарын. «Их целью было предотвратить исламизацию Польши. Обвиняемые выражали крайне правые взгляды, и один из них заявил, что необходимо уничтожить определенные религиозные группы, и призвал к насилию и совершению преступлений»,— отметил он.

В конце декабря прокуратура Щецина предъявила обвинения трем людям. Двое предположительно готовились применить взрывчатку и распространить отравляющие вещества во время нападения. Третьему предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывчатки.

При обыске помещения, принадлежащего обвиняемым, следователи обнаружили взрывчатку, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автомат и боеприпасы. Станислав Зарын сказал, что один из обвиняемых написал манифест, «выражающий свои личные предубеждения, исламофобию и призывающий к преследованию приезжих».