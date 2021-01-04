16 ярославских медиков вошли в список памяти умерших в период пандемии

16 медицинских работников Ярославской области включены в общероссийский список памяти медиков, скончавшихся в период пандемии коронавируса. Всего в списке, опубликованном на специальном сайте в интернет более тысячи медработников России.

Создатели сайта отмечают, что в список памяти заносят имена медицинских работников, умерших в период пандемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19.

«Даже если диагноз не подтвержден анализами или болезнь наложилась на другие тяжелые заболевания. Судить, что кто-то не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода»,— говорится на сайте списка памяти.

От Ярославской области в список памяти включены: патологоанатом Ярославской областной клинической онкологической больницы 52-летний Дмитрий Андрейко; нейрохирург, заведующий отделением ярославской больницы имени Соловьева 59-летний Олег Герасимов; фельдшер ярославской городской станции скорой помощи 54-летний Дмитрий Груздев; травматолог-ортопед, заместитель главврача ярославской больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева 60-летний Александр Джурко; врач - психиатр, преподаватель ЯГМУ Павел Заряжко; уролог, профессор кафедры ярославского медицинского университета 59-летний Александр Иванов; медицинская сестра из Нижнего поселка в Ярославле 47-летняя Ольга Коростелева; врач общей практики Гаврилов-Ямской больницы 49-летний Владимир Кудрявцев; медсестра инфекционного кабинета Переславской ЦРБ 41-летняя Валентина Наумова; администратор-регистратор женской консультации Переславской ЦРБ 63-летняя Галина Олейник; фельдшер, заведующая Дмитриевским ФАП Даниловской ЦРБ 65-летняя Ирина Оревинина; врач скорой помощи, нейрохирург ярославской станции скорой медицинской помощи 53-летний Владимир Панев; водитель скорой помощи Тутаевской ЦРБ 65-летний Владимир Снакин; рентгенлаборант Тутаевской ЦРБ 70-летняя Валентина Филиппова; водитель скорой помощи Гаврилов-Ямской ЦРБ, 58-летний Борис Шадрухин; хирург ярославской станции СМП 79-летний Владимир Шумилов.

Дарья Сабаева