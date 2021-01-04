Путин поручил установить приоритет математики и информатики в школах

Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать преподавание математики и информатики в школах, а также дополнить программы вузов по всем специальностям и направлениям подготовки изучением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Поручения утверждены по итогам конференции по искусственному интеллекту, которая прошла 4 декабря.

«При участии заинтересованных образовательных организаций и международных математических центров мирового уровня обеспечить совершенствование преподавания учебных предметов "Математика" и "Информатика" в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования»,— сказано в перечне поручений президента на сайте Кремля.

Президент также поручил:

обеспечить принятие федеральных законов об установлении экспериментальных правовых режимов для расширения применения ИИ;

принять меры по стимулированию инвестиционной деятельности для внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов на основе ИИ;

внести в законодательство изменения о предоставлении организациям-разработчикам технологий на основе ИИ доступа к данным, содержащимся и в государственных информационных системах;

разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления;

актуализировать образовательные программы вузов по специальностям и направлениям, связанным с разработкой и развитием технологий ИИ;

обеспечить с 2021/22 учебного года увеличение не менее чем на 1 тыс. контрольных цифр приема на обучение за счет бюджета по специальностям и направлениям, связанным с развитием технологий ИИ;

внести в законодательство изменения, предусматривающие развитие применения телемедицинских технологий и расширение перечня справок, которые могут выдаваться в электронной форме.

Подробнее о конференции — в материале “Ъ” «Гарант интуиции РФ».