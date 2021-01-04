Цена нефти Brent превысила $53 впервые с 4 марта

Цена барреля нефти марки Brent в первый торговый день 2021 года превысила $53. Последний раз цена ноходилась выше этой отметки 4 марта 2020 года. В 11:01 мск Brent стоила $53,25 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 11:17 мск, цена Brent немного снизилась до $53,06 за баррель, стоимость WTI выросла до $49,56 за баррель.

На фоне подорожания нефти индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. В ходе торгов индекс Мосбиржи растет на 1,14%, до 3326,42 пункта, индекс РТС — на 2,89%, до 1427,58 пункта. Также укрепляется рубль. Курс доллара составляет 73,4 руб. (–1,36%), евро — до 90,07 руб. (–1,58%).