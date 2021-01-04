«Аэрофлот» увеличил сроки оплаты забронированных билетов по льготным тарифам

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что оформить и выкупить забронированные по субсидируемым тарифам авиабилеты теперь можно в течение недели с момента бронирования. Продажи льготных авиабилетов в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград для определенных категорий стартовали 1 января.

«Чтобы оформить и выкупить билеты, которые были забронированы по телефону контакт-центра, пассажиру необходимо лично обратиться к билетному агенту и предоставить документы, подтверждающие право приобретения авиабилетов по специальным субсидируемым тарифам. Для удобства пассажиров авиакомпания увеличивает срок оформления и выкупа забронированных авиабилетов до семи дней с момента бронирования»,— сообщается на сайте «Аэрофлота».

Новые сроки оформления авиабилетов распространяются на билеты, забронированные после 20:00 (мск) 3 января. Для увеличения срока выкупа авиабилетов, забронированных ранее этого времени, нужно обратиться к билетному агенту или в контакт-центр авиакомпании.

Купить льготный билет на некоторые рейсы в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград могут россияне до 23 лет, старше 55 (женщины) и 60 лет (мужчины), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей группы, сопровождающие инвалидов, многодетные семьи. Тарифы будут действовать до конца 2021 года на полеты в экономклассе.