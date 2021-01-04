В ХМАО COVID-19 выявили у 233 человек, семь пациентов скончались

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) было подтверждено 233 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе. Всего с начала пандемии в ХМАО зафиксировано 42 197 случаев заболевания COVID-19, при этом 38 513 югорчан уже выздоровели.

Помимо этого, за сутки было официально подтверждено еще семь летальных случаев от коронавируса. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 557 человек. Среди госпитализированных больных 100 человек находятся в тяжелом состоянии, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Больше всего человек заразились в Сургуте — 61. В Нижневартовске COVID-19 подтвердился у 28 пациентов, в Мегионе — у 24, в Нягани — у 21. На момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 56 зафиксирована пневмония, у двух человек — бессимптомно.