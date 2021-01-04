«Последний богатырь: Корень зла» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» стал лидером проката в России и странах СНГ на выходных. Он собрал 600,5 млн руб., посчитал kinobusiness.com.
По данным портала, стартовый результат стал четвертым за всю историю отечественного кино, «Лед 2» собрал 610 млн руб. kinobusiness.com прогнозирует, что фильм может собрать ко вторнику больше 1 млрд руб.
Сборы кинотеатров России и стран СНГ с 31 декабря до 3 января:
- «Последний богатырь: Корень зла» — 600,5 млн руб.;
- «Семейка Крудс: Новоселье» — 185,1 млн руб. (всего — 469 млн руб.);
- «Огонь» — 147,5 млн руб. (всего — 257,5 млн руб.);
- «Конь Юлий и большие скачки» — 113 млн руб.;
- «Серебряные коньки» — 56,5 млн руб. (всего — 342,5 млн руб.).