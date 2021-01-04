Инфекционист ожидает улучшения ситуации с коронавирусом к середине 2022 года

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова ожидает, что коронавирус не будет так актуален, как сейчас к середине или к концу 2022 года. Но это возможно только при вакцинации населения и при наличии эффективных лекарств.

«В ближайшие 2–2,5 года переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас»,— сказала госпожа Шестакова «РИА Новости».

4 января число заражений коронавирусом в мире превысило 85 млн. Число умерших достигло 1,8 млн. В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Вакцинация в Москве стартовала с 5 декабря, во всех регионах — 15 декабря.

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