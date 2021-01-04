СМИ: Япония создаст карту растений южной части Курил

Власти Японии хотят в 2021 финансовом году, который начнется 1 апреля, сделать карту растений островов из южной части Курил, сообщил источник газеты «Иомиури». По данным издания, таким образом правительство намерено продемонстрировать миру, что это японская территория.

Предполагается, что Япония создаст карту растительного покрова с помощью информации со спутников, передает ТАСС со ссылкой на газету. Ранее страна уже делала так по спорным территориям с Китаем и Южной Кореей.

Япония оспаривает суверенитет России над четырьмя островами южной Курильской гряды — Итурупом, Кунаширом, Шикотаном и Хабомаи. Это является основным препятствием для подписания мирного договора. Под контроль России острова попали после Второй мировой войны: в августе—сентябре 1945 года они были заняты советскими войсками, а 2 февраля 1946-го официально включены в состав СССР.