Проект электронного паспорта начнут тестировать в Москве

Электронный паспорт в пилотном режиме в Москве могут начать выдавать до 1 декабря 2021 года. Он будет представлять собой пластиковую карточку наподобие банковской с электронным чипом.

Документ дополнит мобильное приложение, которое обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». «Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД России.

Основную информацию с электронного паспорта можно будет считать с помощью мобильного приложения, отметили в МВД. Основные параметры проекта, в том числе процедуру оформления, выдачи и применения электронного паспорта, определит Минцифры России.