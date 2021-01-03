В Норвегии при сходе оползня погибли пять человек

Спасатели обнаружили пятое тело на месте схода оползня недалеко от столицы Норвегии. Это произошло через четыре дня после ЧП. Продолжаются поиски пяти человек.

«Незадолго до шести утра было найдено тело»,— говорится в заявлении полиции (цитата по AFP).

Сход оползня произошла рано утром в среду, 30 декабря, в деревне Аск. Под потоком грязи были разрушены и сдвинуты на сотни метров дома. Пострадавшими числятся 10 человек.

Полиция опознала тело первого человека, найденного в пятницу. Личности еще четырех погибших не разглашаются.