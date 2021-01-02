Tesla поставила рекордные 500 тыс. машин в 2020 году

Компания Tesla в 2020 году передала клиентам 499 550 автомобилей. Это рекордный показатель для производителя, но на 450 машин меньше поставленной цели. Данные опубликованы на сайте Tesla.

За год компания произвела около 510 тыс. автомобилей. Наибольшей популярностью пользуются Model 3 и Model Y, на которые приходятся 442,5 тыс. поставок. Более дорогие Model S и Model X приобрели 57 тыс. клиентов.

Основатель Tesla Илон Маск после публикации отчетности написал в Twitter, что гордится командой. Он сказал, что на старте открытия компании оценивал ее шансы на выживание в лучшем случае в 10%.

9 декабря Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time. Сейчас он также располагается на втором месте с $155,6 млрд. Кроме того, миллиардер занимает вторую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.