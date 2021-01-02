Спикер парламента Эстонии снова заявил о территориальных претензиях к России

Эстония считает, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать, заявил спикер парламента страны Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении. По договору к Эстонии относятся земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. В праздничном обращении прошлого года спикер также заявлял о территориальных претензиях к России.

«2 февраля мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая в соответствии с международным правом действует и сегодня»,— говорится в обращении спикера эстонского парламента.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года. Эстонии отошла часть Псковской губернии (сейчас — Печорский район Псковской области) и территории на правобережье реки Нарова (сейчас — территория Ленинградской области). В 1944 году эти территории снова перешли в РСФСР. Россия считает, что договор утратил силу. Новый договор о границе между Россией и Эстонией был подписан в 2005 году. В ходе ратификации Эстония включила в него ссылки на положения Тартуского мирного договора. Москва посчитала, что это даст возможность Таллину в дальнейшем предъявлять территориальные претензии. 18 февраля 2014 года Россия и Эстония подписали новый проект пограничного договора. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму России и парламент Эстонии.

Господин Пыллуаас в новогоднем обращении 2020 года также напоминал о позиции по поводу Тартуского мирного договора. Также он заявил, что парламент не будет ратифицировать договор о границе с Россией, который был подписан в 2014 году. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в сентябре сказала “Ъ”, что правительство не планирует предъявлять России территориальные претензии.

Подробнее о позиции правительства Эстонии — в интервью главы МИДа “Ъ”.