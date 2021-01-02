Алексей Кондратьев — об Александре Шадрине

Я был очевидцем появления Саши в редакции «Коммерсанта», еще на Хорошевском шоссе дом 17. Он возник в комнате отдела деловых новостей в один из летних дней 1991 года, еще студентом журфака. «А нельзя ли пройти у вас практику?» В тот момент в достаточно робком юноше можно было разглядеть только неподдельный интерес к новой журналистике, провозвестником которой стал ''Ъ'', но не будущего матерого профессионала, гуру деловой прессы и современных бизнес-коммуникаций, кем он стал благодаря своему таланту и отсутствию страха перед всем неизведанным, умению идти наперекор. С тех пор мы много раз пересекались по жизни – в ''Ъ'' и вне его, на и вне его будущих работ, и я каждый раз радовался этим встречам, потому что общаться с Сашей было невероятно приятно: от его доброго расположения, юмора, от того, что на одной волне... Не могу поверить, что этих встреч больше не будет…