Ольга Плешанова — об Александре Шадрине

С Александром, или просто Сашей, мы работали в 2005 --2006 годах. Он руководил деловым блоком, я занималась тематикой арбитражных судов. В то время разворачивалось банкротство ЮКОСа: вначале российский суд признал решение английского суда о взыскании с ЮКОСа долга перед иностранными банками, затем эти банки подали заявление о банкротстве ЮКОСа, затем требования банков перекупила «Роснефть» — и начался исторический процесс, последствия которого тянутся до сих пор. Помню, когда все начиналось, Саша несколько дней подряд заявлял в карте номера тему под рабочим названием «ЮКОС», потом — «Опять ЮКОС», потом — «Простите, опять ЮКОС» и, наконец, «ЮКОС forever». Работать с Сашей было комфортно: доброжелательный, спокойный, деликатный. Он как-то очень тонко сглаживал напряжение от сумасшедших дедлайнов, подходил так, что успеть написать и сдать текст было реально, даже примчавшись в редакцию из суда в восемь вечера. С Сашей мы прошли едва ли не самые напряженные моменты этого дела. Когда Саша увольнялся из «Коммерсанта» (сменился собственник и руководство), было искренне жаль, но он убедил остаться в редакции и работать дальше. Светлая память.

Ольга Плешанова — корреспондент, обозреватель, руководитель арбитражной группы. Работала в штате ''Ъ'' с осени 2005 по июнь 2011 года (до осени 2005 года — внештатник). В настоящее время — руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс».