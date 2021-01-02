Трое россиян и украинец освобождены из плена в Ливии

Трое россиян и гражданин Украины, которых несколько недель назад похитили в Ливии, освобождены и направляются домой, сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«В сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена»,— написал господин Малькевич в своем Telegram-канале. По его словам, обстоятельства и причины похищения пока выясняются.

10 декабря 2020 года из ливийского плена были освобождены сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они провели в тюрьме полтора года. Вопрос об освобождении россиян был постоянной темой переговоров российских дипломатов с ливийскими политиками.